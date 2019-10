Schnelles Internet : Glasfaser – Investor plant weiter

Die Grafik zeigt die aktuelle Internet-Lage in Leichlingen. Foto: QUELLE: STADT LEICHLINGEN | GRAFIK: MAPS4NEWS, FERL

Leichlingen Unterdeckung durch wenige Vorvermarktungsverträge im Höhendorf soll durch die Gesamtstadt ausgeglichen werden.

Klaus Leckelt ist Optimist: Obwohl die Frist für die Vorvermarktung des Glasfaser-Netzwerkes in Witzhelden vergangene Woche abgelaufen ist, ohne die Zielquote von 600 Verträgen zu erreichen, hält der Vertreter des Investors Primevest das Projekt dennoch nicht für erledigt: „Es ist noch nicht vorbei“, betonte er dieser Tage.

Zurzeit sei Primevest damit beschäftigt, die Witzheldener Daten auszuwerten und die formale Baufreigabe für Witzhelden wiederum bei seinen eigenen Investoren einzuholen. Ende dieser oder in der nächsten Woche solle schließlich die finale Entscheidung getroffen werden, ob im ersten Schritt zumindest die Kunden, die bereits einen Vorvertrag mit Netzbetreiber Novanetz abgeschlossen habe, Glasfaseranschlüsse bis ins Haus bekommen. „Es wäre doch kontraproduktiv, sie jetzt fallen zu lassen, wenn es eine bau- und finanzierbare Lösung gibt“, sagte Leckelt. Teurer, so betonte er, werde es für die übersichtliche Schar der Witzheldener, die künftig schnelles Internet ins Haus bekommen, aber nicht. Im Übrigen würden die Verträge für Witzhelden bis zum Baustart zu den Konditionen der Vorvermarktung angenommen. Nachzügler sind also ausdrücklich willkommen.

Info Die Technik der Zukunft Schnelles Internet ist für Firmen ein Wettbewerbsfaktor, auch im Privatbereich wird es immer wichtiger: TV, Musik, Spiele, Livestreams, Telefon sind künftig vor allem über schnelle Internetleitungen nutzbar. Zudem kann es medizinische Versorgung und Betreuung im Alter unterstützen.

Zwar werde der Investor im Höhendorf das Projekt zunächst nicht kostendeckend abwickeln können. Doch das Gesamtrisiko wollen Primevest und Novanetz damit reduzieren, dass sie Ende dieses, Anfang nächsten Jahres in die Vermarktung des Glasfaser-Netzwerkes im gesamten Stadtgebiet einsteigen. „Dort werden wir eine Werbeoffensive starten“, kündigte Klaus Leckelt an. Geplant sei eine Vorvermarktung über einen Wettbewerb, in dem elf Gebiete gegeneinander anträten. Das Cluster, das die notwendige Vermarktungsquote als erstes erreiche, werde als erstes ausgebaut – ganz nach dem Motto „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.