Vor Ort in Leichlingen : Innenminister Herbert Reul verspricht Betroffenen „schnelle Hilfe“

Innenminister Herbert Reul auf dem improvisierten Schrottplatz in der Balker Aue. Er selbst sei nicht unmittelbar von der Flut betroffen, seine Schwester jedoch. Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Der Leichlinger machte sich am Dienstag abermals ein Bild von der aktuellen Lage in seinem Wohnort. Er erkundigte sich am Sammelplatz in der Balker Aue, wie das Abtransportieren des Schrotts vorangeht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum wiederholten Mal hat sich Innenminister Herbert Reul am Dienstagmittag an seinem Wohnort Leichlingen über die Folgen der Starkregen-Katastrophe informiert. Bei einem Pressegespräch mit Vertretern lokaler Medien versprach er Betroffenen „schnelle, pauschale Hilfeleistungen“, die sein Ministerium koordiniert. Konkrete Summen könne er zwar noch nicht nennen, hoffe aber, dass die finanzielle Unterstützung in Form von Soforthilfen noch in dieser Woche beschlossen wird.

Reul zeigte sich tief betroffen über den Tod des 86-Jährigen, der am Montag in seinem abgebrannten Wohnhaus an der Neukirchener Straße gefunden worden war. Der Innenminister erkenne sein Leichlingen nach dem Hochwasser nicht wieder. Als er das Ausmaß der Flut vor Ort zum ersten Mal gesehen habe, „dachte ich nur: Das ist nicht mehr meine Stadt“. Begeistert äußerte sich Reul zu der Hilfs- und Spendenbereitschaft der Bürger. „Wenn die Leichlinger diese Einstellung auch über die Katastrophe hinaus beibehalten würden, wäre das fantastisch.“

Reul erkundigte sich am improvisierten Sammelplatz in der Balker Aue bei einem Mitarbeiter der Firma Echtgrün, wie lange die Aufräumarbeiten aller Wahrscheinlichkeit nach noch andauern werden. Das Leichlinger Unternehmen nimmt derzeit durch die Katastrophe verursachten Schrott entgegen und organisiert den Weitertransport zu Müllverbrennungsanlagen.

(afri)