Stadt Leichlingen erläutert Fällentscheidung : Innen faul: Platane im Eicherhofpark gefällt

Leichlingen Wie kann es sein, dass kerngesund wirkende Bäume gefällt werden?, wundern sich Bürger. Die Stadt erklärt es am aktuellen Fallbeispiel.

Und Heidelberg fand noch mehr: eine kleine Höhlung am Fuß des Stammes. Der Stadt-Mitarbeiter steckte den Sondierstab hinein. Ergebnis der Untersuchung: Die vermutete Fäulnis war mindestens 60 Zentimeter in den Stamm des mächtigen Baumes vorgedrungen.

Oliver Heidelberg packte noch mehr Baumbesteck aus, machte mit dem Diagnosehammer eine Kopfprobe. Auch die bestätigte: Die Fäulnis hat sich im Bauminneren sehr deutlich ausgebreitet. Von außen sichtbar: ein hoher Totholzanteil in der Krone und Pilzfruchtkörper im Kronenbereich. Alles Anzeichen für die Schwächung des Baumes. Die hatten nun Folgen für den Baum, die vor allem die Initiative „Future for Leichlingen“ treffen wird, deren Mitgliedern an der Erhaltung von möglichst viel Blattvolumen und Phytomasse in der Stadt gelegen ist – für ein gutes Klima. Jüngst hatte die Gruppe einen Bürgerantrag gestellt. Dabei ging es um die zu befürchtende Fällung einer Platane am Rathaus für den Bau des neuen Kreisels im Zusammenhang mit der Innenstadt-Neugestaltung. Die Initiative fordert einen 1:1-Ausgleich.