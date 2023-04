Geburtstag in Leichlingen Günter Witt tanzt auch mit 90 weiter

Schon früh zog es Günter Witt in die Welt hinaus. 1933 in Ostpreußen geboren und in Norddeutschland aufgewachsen, pendelte er zwischen der Ostsee, Rügen, Hamburg und Bremerhaven. Witt ging im hohen Norden zur Schule und absolvierte seine Lehre als Maurerpolierer. Nach zehn Jahren in Norddeutschland mochte er auch den Rest der Republik erkunden. „Ich wollte schon immer was von der Welt sehen und fuhr nach der Lehre mit dem Motorrad Richtung Rheinland.“