Jeden Mittwoch in Leichlingen Initiative lädt zum gemeinsamen Kochen ein

Für die Teilnahme am Projekt „Gemeinsam Kochen“ ist eine Anmeldung zwingend erforderlich, sagen die Organisatoren, unter www.leichlingenhilft.de/de/gemeinsam-kochen/. Kochen und Essen finden in den Räumen der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Leichlingen, An der Ziegelei 3-5, statt.