Gestaltung der Innenstadt in Leichlingen Initiative kämpft für Bäume im Stadtpark

Die Initiative „Future for Leichlingen“ sorgt sich um drei „stabile mittelgroße Bäume“ im Neuen Stadtpark. Sie sollen gefällt werden, damit bei der Neugestaltung des Parks Fußgängerwege verlegt werden können. Dagegen wehren sich die Mitglieder der Initiative und haben einen offenen Brief an Bürgermeister Frank Steffes geschrieben. „Die vor mehreren Jahren vereinbarte Planung widerspricht dem heute geforderten klimarelevanten Umgang mit städtischen Bäumen“, heißt es darin. „Fachleute und Politik fordern nicht nur den Erhalt, sondern sogar die Erweiterung von Pflanzenwuchs in den Innenstädten. Nicht umsonst gibt es eine politische Willensbekundung durch einen Ratsbeschluss, Bäume durch eine Baumschutzsatzung zu schützen und vor der Abholzung zu retten.“ Die Hitze in den Städten nehme immer mehr zu. Grüne Oasen in den Innenstädten seien wichtiger als je zuvor.