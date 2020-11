Corona aktuell : Neue Verfügung: Infizierte und Mitbewohner müssen ab heute sofort in Quarantäne

Rhein-Berg/Leichlingen Mit der neuen Allgemeinverfügung zur Isolation schafft der Kreis nach eigenen Angaben eine Rechtsicherheit, die auch für die Arbeitgeber bindend ist.

Neuinfektionen Das Gesundheitsamt meldet für Dienstag 53 neue Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis: 24 in Bergisch Gladbach, 3 in Burscheid, 3 in Kürten, 3 in Leichlingen, 3 in Odenthal, 4 in Overath, 8 in Rösrath und 5 in Wermelskirchen.