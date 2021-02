Sanierungsbedüftiger Kunstrasenplatz in Leichlingen : Balker Aue: Sanierung startet

In der Sommerhitze hatte sich Kunstrasen gelöst und die Schuhe der Fußballer verklebt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die Stadt hat eine Firma gefunden, die sich des maroden Kunstrasenplatzes in der Balker Aue annimmt. In wenigen Tagen soll es losgehen, kündigt Tiefbauamtsleiter Jürgen Scholze an. Die Firma werde zunächst den alten Kunstrasen abrollen.

Je nachdem, wie es darunter aussehe, werde das weitere Vorgehen geplant. Derweil gibt es Zwist um die Besetzung des Bildung-, Kultur- und Sportausschusses. Die jüngste Sitzung wurde wegen falscher Besetzung abgesagt. Die CDU wirft der SPD vor, Spielchen zu treiben.

(sug)