Verkehrsunfälle in Leichlingen : Immer weniger Kinder können sicher Radfahren

Leichlingen Die Leichlinger Politiker sprechen nächste Woche über die Unfallzahlen aus der Polizeistatistik. Ein Thema darin: Jungen und Mädchen sind zunehmend seltener eigenständig mobil.

Leichlingen schneidet in der Statistik 2020 im Vergleich mit den anderen kreiszugehörigen Kommunen recht gut ab. Es gab 60 Verkehrsunfälle mit Verletzten, aber keine Toten. Kreisweit 67 Kinder verunglückten im Verkehr – der niedrigste Wert im Sechs-Jahres-Vergleich – fünf davon in Leichlingen. Das ist ein Kind mehr als 2019, aber vier weniger als 2018 und 2017.

Trotz dieser überwiegend positiven Entwicklung bleiben die Jüngsten dauerhaft im Fokus der Polizei: „Bei den Kindern ist eine sich verändernde Verkehrsteilnahme zu beobachten: Die eigenständige Mobilität nimmt immer mehr ab, und insbesondere im städtischen Raum haben Kinder immer weniger Gelegenheit, das Fahrrad als Fortbewegungsmittel zu nutzen“, schreibt Polizeirat Daniel Mohr in der Auswertung. „Die schulische Radfahrausbildung im vierten Schuljahr gilt daher im Allgemeinen als wichtiger Baustein der Verkehrssicherheit in der Schule.“

Auf gleichem Niveau wie in den Vorjahren bewegt sich mit 66 die Zahl der verunglückten 15- bis 17-Jährigen, fünf davon in Leichlingen (2019: 7). Außerdem gehen 124 junge Erwachsene in die Unfallstatistik ein. Auch hier geht der Trend in der Blütenstadt in die richtige Richtung – sieben Verunglückte 2020 im Vergleich zu 20 im Jahr davor. Die Zahl der verunglückten Erwachsenen (39 in Leichlingen) und Senioren (11) ist dagegen konstant geblieben.