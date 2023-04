Leichlingen Tag der offenen Tür im Quartiersbüro an der Kirchstraße

Leichlingen · Das neue Quartiersbüro an der Kirchstraße 6 bis 8 präsentiert sich an diesem Dienstag der Öffentlichkeit. Dabei werden auch Ideen gesammelt, was dort noch alles stattfinden kann.

24.04.2023, 13:07 Uhr

Tag der offenen Tür im Quartiersbüro ist am 25. April. Foto: Ina Bodenröder

Ein Treffpunkt für die Nachbarschaft, in dem ehrenamtliche Arbeit koordiniert wird, wo man Fragen loswerden kann und Beratung findet – dafür steht das neue Quartiersbüro an der Kirchstraße 6-8. Am diesem Dienstag, 25. April, können sich interessierte Leichlinger beim Tag der offenen Tür von 15 bis 18 Uhr einen Eindruck von Räumlichkeiten und Ambiente machen. Für Gespräche steht unter anderem die städtische Senioren- und Pflegeberaterin Aleksandra Petz bereit, zugleich kommissarische Leiterin des Quartiersbüros. Besucher können ihre Vorstellungen und Wünsche für die Nutzung des Quartiersbüros festhalten. Die werden ausgewertet und sollen Anregungen für die weitere Nutzung liefern. Eine Mitarbeiterin der Frühen Hilfen informiert über Veranstaltungen wie das Schnullercafé 2.0, das Familienfrühstück oder die Babysprechstunde und organisiert in der Kinderecke ein Aktionsangebot für die jüngsten Gäste. Klimaschutzmanagerin Monika Meves gibt Infos zur Energieberatung des städtischen Sanierungsmanagers sowie zu den verschiedenen ehrenamtlichen Netzwerkgruppen wie den Bürgersolarberatern und dem KlikKS-Projekt. Vertreter der Diakonie Leverkusen stellen Angebote wie die Hochwasserhilfe, den Betreuungsverein, die Beratung zu Vorsorgevollmachten oder Patientenverfügungen sowie das Kommunale Integrationszentrum vor. Heinrich Witprächtiger stellt das Beratungsangebot des VdK Leichlingen-Burscheid vor, wo Bürger Rat zu Themen aus dem Sozialbereich wie Sozialversicherung, Krankenkasse, Rente, Pflege und Schwerbehinderung sowie sich über ihre Rechte informieren können. Im Quartiersbüro entsteht unter der Federführung des Sozialamtes um Amtsleiterin Romana Arendes ein Treffpunkt für Bürger. In acht Büros und einem großen Veranstaltungsraum finden an mindestens fünf Tagen pro Woche verschiedene Angebote statt. Außerdem stehen Ansprechpartner zur Beratung im sozialen Bereich bereit.

(inbo)