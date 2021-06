Digitale Plattform fürs Rheinisch-Bergische : Im Online-Sozialatlas Angebote im Kreis schnell finden

So sieht sie (hier ein Ausschnitt) aus, die Karte des Sozialatlas’ in Rhein-Berg. Über die Karte lassen sich laut Kreis die Angebote rasch finden. Foto: Kreis

Rhein-Berg Sportvereine, Kita-Plätze, Sozialberatungen – der Kreis bündelt jetzt auf seiner neuen digitalen Plattform „Motiv Mensch“ Angebote für alle Lebenslagen im gesamten Kreisgebiet.

Der Vorteil: „Die Menschen im Kreis können sich nun über eine zentrale Datenbank einen schnellen Überblick über verschiedenste Angebote in ihrem direkten Umfeld verschaffen“, betont Kreis-Sozialdezernent Markus Fischer. Die Datenbank des Sozialatlas’ werde stetig erweitert und technisch verfeinert. Knapp 2100 Adressen von Dienstleistungen und Orten sind aktuell schon gelistet.

Und wie findet der Nutzer, was er sucht? Laut Kreis gibt’s mehrere Möglichkeiten. „Verschiedene Symbole auf der Kreis-Karte zeigen zunächst an, wo sich interessante Angebote befinden. Sind die Anwender auf der Suche nach einem bestimmten Thema, ist es möglich, ein Schlagwort wie zum Beispiel Pflegeheim, Kita oder Sportverein in das Suchfeld einzugeben“, heißt es von der Verwaltung.