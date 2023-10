Teil der neuen Innenstadtplanung für Leichlingen Im November ist Baustart für Kreisel Am Büscherhof

Dass sich am Wupperufer an der Neukirchener Straße was tut, ist seit den Hochbauarbeiten für Wohnungen und unter anderem auch einen Edeka kaum übersehbar. Ab November wird dafür ein neuer Kreisel gebaut: Die Stadt erläutert dazu: „Um die unter dem Gelände geplante Tiefgarage, die neben Platz für Anwohner- und Gäste auch als Anliefermöglichkeit für den Vollsortimenter genutzt werden soll, sicher an den Verkehr anzubinden, ist der Neubau eines Kreisverkehrs an der bestehenden Einmündung zur Straße Am Büscherhof unumgänglich.“