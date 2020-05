Einschränkungen durch Corona : Hospizdienst bedauert fehlende Berührungen

Leichlingen „Es ist bedrückend, einem Sterbenden nicht beistehen zu können“, sagt Christiane Schwung vom Ökumenischen Hospizdienst. Er besteht seit 20 Jahren. Ein Kalender befasst sich mit dem Thema „Berührungen“.

Zu einem runden Geburtstag gehört ein ordentliches Fest – normalerweise. Was aber ist aktuell schon normal? So muss auch die Feier des Ökumenischen Hospizdienstes Leichlingen zu seinem 20. Geburtstag in diesem Jahr ausfallen, der geplante Festakt am 29. August wird verschoben. „Wir holen das Fest zum 25. Geburtstag einfach nach“, gaben diese Woche Rolf Müller, Vorsitzender des Trägerausschusses des Ökumenischen Hospizdienstes, und Koordinatorin Christine Schwung bekannt. Da die Verantwortlichen davon ausgehen, dass im nächsten Jahr ganz viele Feste gefeiert werden, die 2020 nicht stattfinden durften, wollen sie auch damit nicht „konkurrieren“.