Aktion in Leichlingen Holzbauwelt in Witzhelden für junge Baumeister

Eine besondere Aktion erwartet Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren in Witzhelden: Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Samstag, 18. November, von 11 bis 16 Uhr zu einer Holzbauwelt ein. „Aus vielen tausenden Bauklötze errichten die Kinder gemeinsam kreative Bauwerke, meterhohe Türme und Häuser“, heißt es in der Ankündigung. Die Mädchen und Jungen könnten ihrer Fantasie beim Bauen freien Lauf lassen. „In den Bauphasen werden die Kinder in spannende Bauerlebnisse mit der Bibel hineingenommen und entdecken, dass die biblischen Geschichten mit ihrem Leben zu tun haben.“