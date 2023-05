Leichlingen Hohe Flüchtlingszahl sorgt für Zündstoff

Der reine Zahlenvergleich zeigt die ganze Dramatik bei der aktuellen Versorgung der Menschen, die als Flüchtlinge nach Leichlingen kommen: Waren es in den Jahren 2015/2016 genau 192 beziehungsweise 302 Personen, die die Stadt aufgenommen hat, sind es aktuell 612. Und das ist noch nicht das Ende: Laut Flüchtlingsaufnahmegesetz hat Leichlingen damit seine Quote erst zu 78 Prozent erfüllt und soll in den kommenden Wochen und Monaten weiteren 93 Menschen einen Zufluchtsort bieten. „Die Belastung für die Mitarbeiter im Sozialamt ist immens. Die individuelle Betreuung der Geflüchteten beschränkt sich derzeit auf eine Krisenintervention, die aufsuchende Soziale Arbeit ist nur in größeren zeitlichen Abständen zu leisten“, sagt Ingolf Bergerhoff, zuständiger Fachbereichsleiter im Rathaus. Eingespannt ist indes die ganze Verwaltung von der Gebäudewirtschaft über die Schulen und Kitas bis hin zum Ordnungsamt.