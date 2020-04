Trauungen werden verschoben : Coronavirus sorgt für Terminstress bei Hochzeiten

In Leichlingen müssen Paare derzeit ohne Trauzeugen heiraten, die meisten standesamtlichen Trauungen werden verschoben. Foto: dpa/Andreas Lander

Leichlingen Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf den schönsten Tag im Leben zweier Menschen. Wer in diesem Monat seine Hochzeit geplant hat, muss mit Einschränkungen bei der Trauung bis hin zur Verlegung rechnen.

Am stärksten in Mitleidenschaft gezogen seien die Trauungen auf Schloss Eicherhof. Viele Paare haben ihren „großen Tag“ bereits auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. In enger Zusammenarbeit mit dem Schloss seien eine Reihe von „attraktiven Ersatzterminen im September und Oktober geschaffen worden, auf die schon viele Trauungen verlegt wurden“.