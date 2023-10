Infonachmittag in Leichlingen Hilfe für den heimischen Wald

Was kann getan werden, um den Wald als Quell des Lebens und der Freude für alle zu erhalten? Darüber soll am Freitag, 20. Oktober, um 17.30 Uhr im Weyermann-Saal des Bürgerhauses (Am Hammer 10 a) diskutiert werden. Die ehrenamtlichen Klimaschutzpaten des Leichlinger Projekts KlikKS (Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen) laden dann zum Gespräch rund um das Buch „WaldWissen – vom Wald her die Welt verstehen“ von Peter Wohlleben und Pierre Ibisch ein.