Mitarbeiter auf vier Pfoten beim Hospizdienst Leichlingen Herr Fiete erobert die Herzen im Sturm

„Fiete“ bedeutet „der Friedliche“. Das passt. Denn der neue tierische Kollege der Hospiz-Koordinatorinnen Inka Stirl, Christine Schwung und Nicola Albanus soll genau das sein: friedlich, zugewandt, freundlich, aber auch einfach nur kuschelig. Der Elo Fiete – eine Mischung aus Bobtail, Eurasier, Chow Chow und Spitz – ist erst sechs Monate alt und wird in den kommenden Monaten in eine wichtige Aufgabe hineinwachsen. Mit Inka Stirl wird er die Ausbildung zum Therapiehund absolvieren. Das Ziel: Menschen im Rahmen der Sterbebegleitung mit den Hospizmitarbeitern besuchen, aber auch an der Seite der trauernden Angehörige sein.