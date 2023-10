Herbstmarkt auf Schloss Eicherhof in Leichlingen Hergestellt mit ganz viel Liebe

Leichlingen · Mehrere Stunden Arbeit steckten in so manchem Produkt, das am Wochenende auf Schloss Eicherhof angeboten wurde. Teilweise mit so großer Leidenschaft für das Handwerk, dass sich der Zeitaufwand nicht immer im Preis niederschlug.

15.10.2023, 12:55 Uhr

Der Herbstmarkt rund an Schloss Eicherhof lockte zahlreiche Besucher an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Raphael Gaede

Mit der Schiebermütze auf dem Kopf schwärmt Hutmacherin Susanne Bollmann von ihren Hüten und Kappen. „Fühlen Sie mal!“, fordert sie eine Kundin auf, die begeistert ist vom Stoff und der Leichtigkeit. In der Hand hält sie einen Hut aus Haarfilz. Neben ihr viele weitere Hüte, die von der Mode des 20. Jahrhunderts inspiriert und doch Eigenkreationen sind.