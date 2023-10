JU Witzhelden lädt ein Herbstlicher Flugtag für Drachenfreunde

Begeistert läuft Tabea mit kleinen Schrittchen und in Gummistiefeln über das nasse Gras auf dem Feld der Bauern Klaus und Steffen Tiedmann in Witzhelden. In der Hand hält die Siebenjährige die Schnur ihres Flugdrachens fest, und während das Mädchen so schnell läuft wie es die Füße hergeben, erhebt sich das blaue Papiergebilde hinter ihr in die Luft und schnellt nach rechts und links. Mit ihrem Versuch, den Drachen in die Höhe zu bekommen, ist Tabea an diesem windigen Sonntag nicht allein: Einige junge und junggebliebene Drachenfreunde trotzen dem nass-kalten Herbstwetter beim Drachenflugfest der Jungen Union (JU).