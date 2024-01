Flut 2021 zerstörte Anlage unter Leichlinger Gotteshaus Heizungstest in St. Johannes Baptist

Die dunkelgrauen Decken neben der Eingangstür sind in der kalten Jahreszeit schnell vergriffen, wenn sich St. Johannes-Baptist zu Messen und Andachten füllt. Die Wärmespender sind nicht nur willkommen, weil das Erzbistum Köln zum Energiesparen, also auch zum Reduzieren der Temperaturen in den Kirchen, aufgerufen hat. Sondern vor allem deshalb, weil die Flut 2021 auch vor dem Gotteshaus nicht halt gemacht hat. „Die Ölheizung ist seitdem kaputt, weil Wasser in den Keller eingedrungen ist“, sagt Christoph Rösgen vom Kirchenvorstand. Eine Sanierung sei ad hoc nicht möglich gewesen. „Und vor dem Hintergrund, dass das Erzbistum bis 2030 klimaneutral werden will, macht die Anschaffung einer neuen Öl- oder Gasheizung keinen Sinn“, erläutert er.