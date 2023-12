Weihnachten 2023 Heiligabend hat Herbert Reul Klavierverbot

Heiligabend noch schnell in der Parfümerie ein Notgeschenk für die Gemahlin besorgen? Geschenke auf den letzten Drücker in Sternchen-Papier wickeln? Das ist nicht Herbert Reuls Ding. Am Heiligen Abend ist der nordrhein-westfälische Innenminister aus Leichlingen noch bis mindestens 16 Uhr unterwegs, aber nicht auf der Suche nach Last-Minute-Präsenten, sondern um den Polizisten, die an diesem Tag ihren Dienst tun müssen, einen kleinen Weihnachtsgruß vorbeizubringen. „Ich besuche am 23. Dezember eine und am 24. Dezember drei Polizeistationen und mache dort den Weihnachtsmann“, erzählt der 71-Jährige. Letzter Halt vor dem eigenen Weihnachtsbaum ist die Wache in Burscheid-Hilgen, um „seinen“ Polizisten, die an seinem Wohnort das ganze Jahr über ein Auge auf ihn haben, ein frohes Fest zu wünschen.