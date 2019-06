Übersichtlich und modern : Stadt präsentiert sich im Internet neu

Leichlingen Übersichtlicher, praktischer, barrierefrei und modern – das Büro Bürgermeister hat die alte Seite komplett überarbeitet.

„Wir hatten sehr genaue Vorstellungen, die wir unserem Rechenzentrum in Hemar mitgeteilt haben“, sagt Ute Gerhards. Zusammen wurde diese dann umgesetzt. Dazu gehören unter anderem das Design in blau-weiß, den Stadtfarben. Viele Bilder sollen Eindrücke verschaffen und die schönsten Seiten der Stadt zeigen.

Die Seite passt sich in der Darstellung automatisch an das Endgerät des Nutzers an, die Ansicht ist also sowohl vom Computer, Tablet und Smartphone gleich gut nutz- und lesbar. Auch an die Barrierefreiheit wurde gedacht, die Seite ist kompatibel mit Vorleseprogrammen, Textgröße und Kontrast können verändert werden.