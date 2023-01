Nach massivem Hochwasserschaden in Leichlingen Ab Freitag feiert das Blütenbad Wiedereröffnung

Am Samstag, 4. Februar, ist der erste große Schwimmtag für alle, die sich rechtzeitig melden. In den Zeiträumen 15 bis 16.30 und 17 bis 18.30 Uhr kann kostenlos geschwommen werden. Dazu ist eine Anmeldung unter event@bluetenbad.com erforderlich. Einen Tag später, am Sonntag, 5. Februar, findet zwischen 8 und 18 Uhr dann der erste reguläre Badebetrieb statt. Weitere Informationen gibt es auf der Seite bluetenbad.com.