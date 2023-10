Kein Schwimmen in Leichlingen Hallenbad wegen Personalmangel geschlossen

Leichlingen · Wer sich in den Herbstferien auf ungebremsten Schwimmspaß gefreut hat, ist gekniffen. „Wegen unvorhersehbarer Personalausfälle in der Wasseraufsicht ist es uns nicht möglich, für Ihre Sicherheit zu sorgen“, teilt das Blütenbad Leichlingen am Donnerstag auf seiner Internetseite mit.

05.10.2023, 17:57 Uhr

Das Leichlinger Hallenbad ist am Donnerstag und Freitag, 5. und 6. Oktober, geschlossen. Am Wochenende hat es bis 13 Uhr geöffnet. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Daher bleibe die Einrichtung an diesem Tag sowie am Freitag, 6. Oktober, geschlossen. Am Samstag und Sonntag sei von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Kassenschluss sei eine Stunde, Einlassschluss 45 Minuten und Ende der Badzeit 15 Minuten vor Betriebsende. Die geplanten Kurse fielen aus. „Entsprechende Benachrichtungen und Rückabwicklungen werden vorgenommen“, heißt es.

(sug)