Nach Abwahl des Vorgängers Hakan Sahan führt den Integrationsrat

Der 37-jährige Vorsitzende ist in Leverkusen geboren und lebt seither in Leichlingen, aktuell mit seiner Frau in Metzholz. Beruflich arbeitet er als Führungskraft bei der Landesbausparkasse in Bonn. Seine Eltern stammen aus der Türkei. Erfahrungen mit einem Migrationshintergrund bringt er in seine neue Tätigkeit ein. Zugleich will Hakan Sahan das positive Lebensgefühl, das er in Leichlingen hat, weitergeben und vor allem erhalten. Der abgewählte Önder Balkaya bleibt weiterhin Mitglied des Gremiums und hat den Antrag gestellt, dass sich Leichlingen an den Rassismuswochen 2024 beteiligt.