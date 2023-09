30. Geburtstag der Chorschule Leichlingen ,Hände hoch‘ beim Mitmachkonzert

Zur großen Party hatte am Wochenende die katholische Gemeinde St. Johannes Baptist und St. Heinrich geladen, weil ihre Chorschule 30 Jahre alt wird. Am Morgen gestalteten die Chöre der Schule, der Kirchenchor Cäcilia und Ehemalige der Chorschule eine Festmesse, bevor rund um die Kirche gefeiert wurde. Höhepunkt war sicherlich zum Abschluss ein Mitmachkonzert. Und tatsächlich ließen es sich die Besucher nicht nehmen, beim Konzert der Sängerinnen und Sängern ordentlich mitzumischen. Am Sonntag, 29. Oktober, gibt dann der Mädchenchor am Kölner Dom unter Leitung von Oliver Sperling das Konzert „Jubilate Deo“ in St. Johannes Baptist.