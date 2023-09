Raumnot in Leichlingen Gymnasium sucht Halle für Abiturfeier

Schulleiter Christoph Bräunl bestätigte: „Nach unseren Recherchen gibt es wegen der Flutfolgen noch keinen Ort in Leichlingen für 300 bis 400 Personen.“ Die neue Veranstaltungshalle in der Balker Aue reiche nur für 200 Personen. Laut Stadt wird die neue Sporthalle der Hauptschule bis zum nächsten Sommer noch nicht fertig sein. Auch die Toscana-Festhalle sei nicht in Betrieb. Dieses Jahr waren die Zeugnisse in der Historischen Stadthalle in Wuppertal überreicht worden.