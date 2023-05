Leichlingen Gymnasium überzeugt beim Sport und spielt Theater

In diesem Jahr hatte der Oberbergische Kreis in Wipperfürth den Wettbewerb mit Schulmannschaften aus den umliegenden Kreisen und Städten ausgerichtet. Er diente gleichzeitig als Qualifikationsrunde für das Landesfinale am 6. Juni in Duisburg. „In unserem Team hatten einige Schülerinnen und Schüler zum ersten Mal eine Kugel in der Hand oder haben zum ersten Mal einen Staffelwechsel durchgeführt. Dafür haben sich alle Beteiligten im Wettkampf, aber auch im sportlich-fairen Auftreten rund um diese Veranstaltung super präsentiert!“, betonte Sportlehrerin Silke Fleiß. Ihr Kollege Michael Lauterbach ergänzte: „Gerade nach den veranstaltungsfreien Jahren durch Corona war dies eine enorm wichtige und motivierende Erfahrung für die Schülerinnen und Schüler!“