Robotik-AG aus Leichlingen vorne Gymnasium gewinnt Roboterwettbewerb

Premiere im Rheinisch-Bergischen Kreis: Zum ersten Mal hat das zdi-Netzwerk MINT Rhein-Berg hier den Lokalentscheid des zdi-Roboterwettbewerbs ausgetragen, der alljährlich in ganz NRW stattfindet. Thema der diesjährigen Auflage: „Smart Cities – Städte als Lebensraum der Zukunft“. Das Team „SGL Tech 1“ des städtischen Gymnasiums in Leichlingen hat sich dabei gegen vier andere weiterführende Schulen aus dem Kreis und Umgebung durchgesetzt. Es reist nun zum Regionalwettbewerb in Bonn.