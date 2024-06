Finanzen in Leichlingen Grundsteuer B steigt auf 750 Prozentpunkte

„Kommunalfinanzierung ist immer Mangelwirtschaft“, sagt Bürgermeister Frank Steffes am Mittwoch, als unter anderem die CDU-Fraktion sich wenig begeistert über die Grundsteuer-Erhöhung zeigte. Eine Woche zuvor hatte es bereits eine H+F-Sondersitzung gegeben, in der die Politik die Potenziallisten für Einsparungen im investiven und konsumptiven Bereich durchging. Dabei wurde zum Beispiel der Verzicht auf Grunderwerb in 2024 beschlossen, was eine Verbesserung von drei Millionen Euro bedeutete.