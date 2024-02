Sportförderung in Leichlingen Grundschule Uferstraße hat neue Basketbälle

Bislang hatte die Grundschule Uferstraße genau sechs funktionierende Basketbälle, die sie sich auch noch mit der Sekundarschule teilen musste. Ein Trauerspiel für die Kids, die gerne dribbeln. Abhilfe schaffen nun die Freunde und Förderer des Leichlinger Basketballs: Ihr Vertreter Klaus Worms hat am Dienstag zusammen mit LTV-Basketball-Chef Björn Jakob sieben nagelneue Kinder-Basketbälle für Schulhof und Halle an die Schule überreicht. An diesem Mittwoch fängt die Stadtverwaltung überdies an, sich die Basketballanlagen und -ausstattung an allen Leichlinger Grundschulen anzuschauen, um sie künftig kindgerechter zu gestalten. Foto: RM