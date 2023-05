Unternehmen treffen Schüler – beim „TuWas“-Tag in Leichlingen Grundschule Witzhelden sucht Firmen-Unterstützung

Witzhelden · Schüler an naturwissenschaftlich und technische Fächer heranzuführen und so das Interesse an einem Beruf aus diesen Bereichen zu fördern, hat sich die Grundschule in Witzhelden vorgenommen. Und sucht dafür tatkräftige Unterstützung aus der Wirtschaft.

03.05.2023, 13:58 Uhr

Grundschüler sollen für Mint-Fächer begeistert werden. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Die Gemeinschaftsgrundschule Witzhelden braucht Firmen als Kooperationspartner für ihr Mint-Programm „TuWas!“ (Technik und Naturwissenschaften an Schulen). In Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer Köln (IHK Köln) soll die naturwissenschaftliche Projektarbeit verstärkt im Unterricht thematisiert werden. Einen persönlichen Eindruck können sich Unternehmensvertreter beim TuWas!-Tag am 10. Mai von 9 bis 10.30 Uhr in der Gemeinschaftsgrundschule am Schulweg 45 im Höhendorf verschaffen. An dem Tag können sie sich mit einem langjährigen Unterstützer der Leichlinger Firma Zweiweg und Mitarbeitern der IHK Köln über das Förderprojekt austauschen und den Unterricht der Kinder zu verschiedenen Themen des Projektes kennenlernen. Interessierte Unternehmen melden sich telefonisch unter der Nummer 02174 2329 oder per Mail an 110670@schule.nrw.de an, bittet die Grundschule.

(inbo)