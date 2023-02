„Sechs kommen durch die ganze Welt“ in der Ev. Kirche Leichlingen Grundschüler zeigen Musikmärchen „mit Krawumm“

Leichlingen · 150 Kinder singen in der Evangelischen Kirche am Freitag und Samstag eine musikalische Version des Grimm-Märchens „Sechse kommen durch die ganze Welt“. Es ist die erste große Aufführung, die in der Kooperation zwischen der Kirchengemeinde und der Grundschule Bennert entstanden ist.

28.02.2023, 13:16 Uhr

„Sechse komme durch die ganze Welt“: Das hübsche Plakat zu den Aufführungen haben die Schüler selbst gezeichnet. Foto: Kantorei Leichlingen/Grundschule Bennert

Von Monika Klein

So viele Ausführende hat die Evangelische Kirche vermutlich noch nie bei einer Veranstaltung beherbergt. Sämtliche Kinder der Gemeinschaftsgrundschule Bennert bilden einen 150 Stimmen starken Chor, wenn dort am Freitag und Samstag das Märchen „Sechse kommen durch die ganze Welt“ der Gebrüder Grimm aufgeführt wird. Der zeitgenössische Komponist Gordon Kampe hat die Geschichte auf mitreißende Art musikalisch umgesetzt. Fünf Instrumentalisten begleiten die Lieder der Kinder und die beiden Profisänger Hermann Bedke und Adrian Kroneberger, die als Erzähler durch die Geschichte führen. Die Leitung hat Kirchenmusiker Carsten Ehret-Pyka, der die jungen Sänger in den vergangenen Monaten darauf vorbereitet hat.