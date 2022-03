Demonstration in Leichlingen : Grundschüler werben für Frieden

Viertklässler demonstrierten auf dem Schulhof an der Kirchstraße gegen den Krieg in der Ukraine. Foto: KGS Kirchstraße

Leichlingen Der russische Angriffskrieg in der Ukraine bewegt auch junge Leichlinger. An der Grundschule Kirchstraße haben die Viertklässler Felix Kleinegräber, Paul Kopmann und Felix Feige am Freitag eine Demonstration für den Frieden organisiert.

Nach der großen Pause warben sie mit Mitschülern auf dem Schulhof mit Plakaten für ein Ende des Krieges.

Darüber hinaus wurden die fünf neuen ukrainischen Kinder und die beiden neuen Lehrerinnen vorgestellt. „Wir sind sehr froh, dass wir schnell und unbürokratisch eine ukrainische Lehrerin gefunden haben, die ehrenamtlich gemeinsam mit einer Deutsch-als- Zweitsprache-Lehrkraft an drei Tagen in der Woche die ukrainischen Kinder unterrichtet“, sagt Schulleiterin Gabriele Berger. An diesen Tagen würden sie jahrgangsübergreifend in ihrer Herkunftssprache unterrichtet, lernten aber auch Deutsch. Die restliche Zeit nehmen die ukrainischen Kinder am normalen Unterricht teil.

(sug)