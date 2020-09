Stichwahl in Leichlingen : Grüne punkten mit Zurückhaltung

Leichlingen Analyse Die teilweise aggressive Stimmungsmache in den sozialen Medien hat das Wahlergebnis nicht spürbar verändert. Zugelegt haben aber vor allem die, die sich daran wenig beteiligt haben. Frank Steffes und Maurice Winter treffen sich in der Stichwahl.

Der erste Teil des Wahlkampfes ist vorbei. Wie es politisch in Leichlingen weitergeht, entscheidet sich zwar endgültig erst bei der Stichwahl ums Bürgermeisteramt am 27. September zwischen Amtsinhaber Frank Steffes (SPD) und Herausforderer Maurice Winter (CDU). Eines aber zeichnet sich deutlich ab: Viele Leichlinger sind froh, dass zumindest die Stadtratswahl erledigt ist.

Besonders in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen Fronten zwischen politischen Wettbewerbern und vor allem zwischen ihren vermeintlichen Unterstützern aufgebaut, die ein friedliches Zusammenleben „danach“ schwer vorstellbar machen. „Aggressiv“, „zerschlagenes Geschirr“ oder „unter der Gürtellinie“ beschreiben das Niveau der gegenseitigen Verbalattacken noch am ehesten. Am Wahlabend aber zeigte sich: Erfolgreich waren die, die sich damit zurückgehalten und versucht haben, mit Sachthemen zu punkten.