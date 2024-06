Für Kinder in Leichlingen Großes Theater für kleine Leute im Stadtpark

Am 16. Juni verwandelt das „Kölner Künstler:innen Theater“ von 15 bis 16 Uhr den Alten Stadtpark in eine Theaterbühne und nimmt alle Zuschauer ab fünf Jahren mit ins fantastische Land Pherasekas. Dort müssen Undine und Paul etliche Abenteuer bestehen: Können sie der Riesin Titania helfen, die einsam ist, weil alle Angst vor ihr haben? Und warum ist der Drache Oberon nur immer so wütend? Mit kleinen Mitteln und viel Fantasie erzählt die Kölner Theater-Truppe eine Geschichte über die Magie der Freundschaft und die Kraft des Außergewöhnlichen.