Stadtfest in Leichlingen Große Bühne für kleine Vereine

Leichlingen · Tolles Wetter, großartige Stimmung: Das Leichlinger Stadtfest bot in diesem Jahr wieder Abwechslung und Unterhaltung satt und zeigte vor allem Vielfalt und Reichtum an ehrenamtlichen Engagement in der Blütenstadt.

17.09.2023, 14:36 Uhr

Vor allem am Samstagabend war der Platz vor der Bühne im Brückerfeld sehr gut besucht. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Cristina Segovia Buendía

Schul-, Kunst- und Kulturvereine, Glaubensgemeinschaften, ehrenamtliche Lebensretter, Karnevalisten, örtliche Geschäftstreibende, kurzum: Engagierte Blütenstädter ließen das Stadtfest in seiner ganzen Pracht erstrahlen. Zugegeben, die wohlwollende Sonne trug einen wesentlichen Teil dazu bei, dass die Vereine sich im Herzen der Innenstadt so gut präsentieren konnten.