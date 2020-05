Für Leichlinger in Burscheid : Gratis-Rat für Menschen mit Behinderung

Für Leichlinger in Burscheid

Rhein-Berg/Leichlingen Expertinnen helfen bei den Themen Wohnen, Arbeit, Freizeit und Anträgen auf finanzielle Unterstützung.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis bietet die Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstellen (kurz: KoKoBe) in Burscheid umfassende Unterstützung und Beratung für Menschen mit Behinderung in Leichlingen. Fragen rund um Corona beantworte man aktuell am häufigsten, erklären die beiden Mitarbeiterinnen Bernadette Klein und Jasmin Lazaridis. Sie stünden aber auch für die Themen Wohnen, Arbeit und Freizeit zur Verfügung. Darüber hinaus helfen sie beim Beantragen finanzieller Unterstützung.