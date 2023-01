Trotz Stadtparkumbaus in Leichlingen Grammofestival feiert Ende Mai 15. Geburtstag

Aufs Feiern verzichten müssen Fans des Grammofestivals in diesem Jahr dennoch nicht. Denn die 15. Ausgabe der Veranstaltung, die einst Fritz Rüber mit „Farfarello“-Geige Mani Neumann ins Leben rief und mittlerweile von Rübers Sohn Joshua Mers mit seinem Team auf die Beine gestellt wird, findet zu Pfingsten statt, verriet das Organisationsteam nun vorab. „Trotz des Umbaus des Stadtparks werden wir mit Euch das Grammo-Musikfestival feiern. Wie immer an Pfingsten“, heißt es in der kleinen Ankündigung für die Fans.