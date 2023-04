Pfingsten und Sommerferien in Leichlingen Stadt klingt bei „Grammo Musik Festival“ und „Livelingen“

Vom 26. bis 29. Mai findet im Neuen Stadtpark am Rathaus mit dem 15. „Grammo Musik-Festival“ das „Kulturevent des Jahres“ statt. Mit diesem hohen Anspruch kündigt es zumindest Veranstalter Joshua Rüber an. Da er in den vergangenen Jahren stets erfüllt hat, was er versprochen hatte, dürfen sich die Leichlinger auf vier Tage gute Musik freuen. Wenig später geht es mit „Livelingen“ weiter.