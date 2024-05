Pfingsten in Leichlingen Grammo Musik Festival testet den Alten Stadtpark

Die Wiese im umgestalteten Alten Stadtpark sieht mittlerweile richtig gut aus, nach der Einsaat im Herbst war sie bislang durch Absperrgitter vorm voreiligen Betreten der Parkbesucher geschützt. In dieser Woche nun kommen die Absperrungen weg, denn dann beginnt Veranstalter Joshua Mers mit seinem Team von Grammo Events mit dem Aufbau für das 16. Grammo Musik Festival. Das steigt am langen Pfingstwochenende von Freitag, 17. Mai, bis Montag, 20. Mai, mit viel Musik plus Tanz- und Balletteinlagen.