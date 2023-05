50 Jahre in Leichlingen Goldenes Jubiläum bei Malermeister Hoffmann

Ursula Hoffmann hat einen kleinen Zeitungsschnipsel aus ihrem Portemonnaie schnell parat. Auf dem gut 50 Jahre alten Ausschnitt steht Schwarz auf Weiß, was den Malerbetrieb dieser Tage wieder bewegt: „Den Sprung in die Selbstständigkeit wagt der frischgebackene Malermeister Helmut Hoffmann, Lessingstraße 12, seit sechs Jahren Leichlinger Bürger und seither im Malerbetrieb Viktor Steffens in Leichlingen tätig“, ist dort zu lesen. „Das war keine einfache Zeit mit vier kleinen Kindern und dem Betrieb“, erinnert sich die 85-Jährige. Aber, so erzählt Ursula Hoffmann, ihr Mann habe damals gesagt „Was der Viktor kann, kann ich auch“ und die Meisterprüfung nach Besuch der Gewerbeförderungsanstalt der Handelskammer in Düsseldorf abgelegt. Dafür hatte er sogar eine Art „Übungswohnung“ in Cremers Weiden, wo er seine handwerklichen Fertigkeiten trainieren konnte. Vielleicht vermerkt die Zeitungsnotiz auch deshalb: „Gern wurden ihm immer die Ausführungen diffiziler Arbeiten anvertraut, so im letzten Winter von seinem bisherigen Chef die Restaurierungsmalereien - unter anderem Vergoldungen – in der historischen Barockkirche in Düsseldorf-Urdenbach.“