Einbruch in Leichlingen Gold bei Wohnungseinbruch gestohlen

Am Montagnachmittag zwischen 15.50 und 17.30 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung an der Bahnhofstraße eingebrochen. Dazu haben sie die rückwärtig gelegene Terrassentür der Erdgeschosswohnung aufgehebelt, sämtliche Schränke im Schlafzimmer durchwühlt und Goldschmuck „im Wert eines unteren vierstelligen Betrages“ gestohlen, wie die Polizei mitteilt. Sie nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste die Spurensicherung. Zeugen, die nähere Hinweise zu diesem Einbruch geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden.