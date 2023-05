Sozialkaufhaus in Leichlingen Globolus wehrt sich gegen Wiederverkäufer

Wenn das Sozialkaufhaus Globolus an der Neukirchener Straße mittwochs seine Türen öffnet, ist die Schlange der Wartenden meist lang. Einmal von 10 bis 16 Uhr für Käufer, danach von 17 bis 19 Uhr für Spender, und am Samstag auch noch einmal für alle, die dort shoppen möchten. Das Interesse an den günstigen Waren ist ungebrochen groß, seit das Globolus im Jahr 2018 ins Leben gerufen wurde. Denn: Es ist nicht nur für die Menschen da, „die finanziell nicht so gut gestellt sind“, sondern auch für diejenigen, die durch Second-Hand-Kauf im Sinne der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes etwas tun möchten.