Bewerbungen jetzt einreichen Globolus vergibt Fördergelder an Leichlinger Vereine

Das Sozialkaufhaus Globolus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) sammelt Sachspenden, die an den Verkaufstagen für kleines Geld an Kunden verkauft werden. Das Angebot ist in der Blütenstadt seit Jahren ebenso bekannt und beliebt. Weniger bekannt scheint allerdings zu sein, „dass die Erlöse zur Förderung für gemeinnützige soziale und kulturelle Projekte in Leichlingen weitergegeben werden sollen“, merkt Michael Altmeyer-Lange von der Awo jetzt an.