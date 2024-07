Ärger in Leichlingen Glasfaser-Tiefbauer hinterlassen kaputte Straßen und Wege

Als Anbieter Novanetz vor einigen Jahren mit dem Ausbau des Glasfaser-Netzwerks in Witzhelden begann, war der Jubel groß: Endlich sollte erst das Höhendorf, dann die ganze Stadt ans schnelle Internet angeschlossen werden. Die Technik funktioniert mittlerweile an vielen der bereits ausgebauten Stellen, allerdings oft mit einem Schönheitsfehler: Das von Novanetz beauftragte Tiefbauunternehmen „German Fiber Solution“, das die Gräben zieht, in denen die Kabel verlegt werden, hinterlässt Gehwege mit schlecht verlegten Steinen und Straßen mit löchrigem oder zumindest schlecht aufgebrachtem Asphalt. Der Ärger etlicher Anwohner ist groß.