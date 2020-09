Datenübertragung in Leichlingen : Glasfaser-Ausbau in Witzhelden-Mitte beendet

Info

Glasfaser „Mit Glasfaser kann man Daten in Echtzeit übertragen“, erklärt Bürgermeister Frank Steffes. Dabei liege die Verzögerung bei unter 0,4 Sekunden.

Ausbau Die Ortsteile Herscheid, Orth, Wolfstall und Krähwinkel haben laut Stadt die Quote für den kostenfreien Glasfaserausbau erreicht und erhalten nun Glasfaseranschlüsse bis in die Häuser. Bis zum 16. September 2020 werden in Kuhle, Hölverscheid und Bern noch Verträge gesammelt. Auch, wer in der Vogelsiedlung oder an der Landrat-Trimborn-Straße wohnt, kann sich bei Interesse per E-Mail melden: leichlingen@novanetz.de