19-Jähriger aus Leichlingen erfolgreich Leichlinger Gitarrist überzeugt bei „Jugend musiziert“

Die Teilnahme an „Jugend musiziert“ sei ebenfalls eine Bereicherung in der musikalischen Entwicklung. Auch wenn insbesondere unter Bewerbern, die später Musik studieren möchten, ein hoher Konkurrenzdruck herrsche und in den Wettbewerben streng bewertet werde. „Vor allem Jüngere kann Kritik und eine nicht so gute Bewertung stark demotivieren und eventuell sogar dazu bringen, ganz mit dem Spielen aufzuhören, was sehr schade ist“, sagt Kneip. Für ihn habe jedoch nicht die erreichte Punktzahl im Vordergrund gestanden, sondern die Erfahrungen und die Weiterentwicklung als Musiker.