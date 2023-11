Veranstaltung im Jugendzentrum Leichlingen Junge Leute fürs Kinder- und Jugendparlament gesucht

Kids für Kids – im Kinder- und Jugendzentrum herrschte am Freitag großer Trubel und vergnügtes Geschrei. Groß und Klein trafen sich bei der spielerischen Vereinsschau „#speakupmischmit“, die durch einen Zusammenschluss der Leichlinger Jugendszene organisiert, aber größtenteils von engagierten Kindern und Jugendlichen durchgeführt wurde. So sollen nächste Generationen dazu ermuntert werden, es ihnen gleich zu tun, ebenfalls aktiv zu werden und die Blütenstadt in Zukunft mitzugestalten.